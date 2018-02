‘Als Bilal je voorbij is in de pikorde, ben je wel heel diep gezakt’

Jan-Dirk Stouten maakt zich zorgen over de ontwikkeling van Jean-Paul Boëtius. Trainer Giovanni van Bronckhorst zei vorige week donderdag, na de 3-0 overwinning op FC Groningen, dat hij bij Bilal Basacikoglu momenteel een beter gevoel heeft dan bij Boëtius, tot ongeloof van Stouten.

“Als Bilal je voorbij is in de pikorde, dan ben je heel, heel erg diep gezakt”, aldus de voormalig verslaggever van RTV Rijnmond en huidig hoofdredacteur van Recht uit Rotterdam in een interview met De Week van Feyenoord.

“Ik ben niet anti-Bilal, maar ik vind wel dat hij niet goed genoeg is voor de Nederlandse top. Hij speelt nu vier jaar in De Kuip en is eigenlijk nog niet echt doorgebroken”, aldus Stouten. Basacikoglu mocht tegen FC Groningen invallen in plaats van Boëtius, die aan het begin van het seizoen nog een basisplaats had.

“Bilal traint goed en is uitstekend bezig. Hij verdiende het om in te vallen. Bilal geeft mij een goed gevoel, Boëtius minder ja”, zei Van Bronckhorst na het duel met FC Groningen. De 22-jarige Basacikoglu speelde tot dusverre 98 wedstrijden voor Feyenoord en daarin kwam hij tot vijf doelpunten en zeventien assists.