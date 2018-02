‘Jorge Mendes vroeg me of Kluivert de top kan bereiken, ik denk het niet’

Guido Friedrich was de afgelopen twintig jaar werkzaam als scout voor Ajax. Hij richtte zich op Belgische jeugdspelers, maar werkt tegenwoordig in Colombia voor zijn makelaarsbedrijf SBE Sport. Friedrich speelde een belangrijke rol in de transfer van Carlos Daniël Castro, die deze week verkaste van het Colombiaanse Independiente Medellín naar het Portugese SC Braga. Friedrich had Castro eerst aangeraden bij Ajax.

De Amsterdammers hadden geen behoefte aan een nieuwe linksbuiten en zeiden daarom 'nee'. Friedrich had begrip voor dat standpunt, maar vond het wel jammer. Hij denkt dat Castro een toevoeging was geweest voor Ajax. "Ik denk dat hij op links een betere speler is dan Justin Kluivert. Onlangs tegen Roda JC Kerkrade vond ik hem weer slecht spelen", vertelt Friedrich in gesprek met Voetbalzone

De scout annex makelaar werkt in Zuid-Amerika samen met GestiFute, het bedrijf van de wereldberoemde zaakwaarnemer Jorge Mendes. De twee zijn ook persoonlijk bevriend. "Kluivert heeft absoluut goede momenten, maar Mendes heeft me weleens gevraagd of hij de absolute top kan bereiken. 'Ik denk het niet', zei ik. Zeker niet als nummer 11. Als je bij de topclubs wilt spelen, moet je elke week goed spelen."