‘Ik wilde niet weg en ik wil niet gezien worden als een miskoop van AZ’

Iliass Bel Hassani tekende in de zomer van 2016 een contract bij AZ. De middenvelder kwam in zijn eerste seizoen nog regelmatig binnen de lijnen, maar deze voetbaljaargang mocht hij slechts tweemaal invallen én kreeg hij te horen dat hij op zoek mocht naar een andere club. Toch maakt hij momenteel meer kans op speeltijd bij AZ.

Na zijn invalbeurt vorig weekend tegen VVV Venlo is hij weer een stuk opgewekter. "Ik had het niet verwacht dat ik zo dicht bij de groep zat”, vertelt Bel Hassani in gesprek met NH Nieuws. "Voor mij was het heel simpel. Ik wilde niet weggaan. Ik wil niet gezien worden als een miskoop."

Bel Hassani trainde eerder dit seizoen apart van de groep en zat daardoor ook vaak niet bij de selectie. Als ‘trotse Rotterdammer’ wil hij echter niet van opgeven weten en gaat hij door tot de laatste snik. "Ik heb het best wel moeilijk gehad. Er werd heel weinig met mij gesproken. Ik had daardoor geen idee wat ik moest doen om uiteindelijk wel in beeld te komen. Ik ben blij dat ik de laatste wedstrijd mocht invallen."