‘Ik zie Real wel 150 tot 200 miljoen pond betalen voor Kane’

Harry Kane wordt al maanden met Real Madrid in verband gebracht en Paul Merson zou het niet verrassend vinden wanneer de Koninklijke besluit om een bod uit te brengen. De voormalig middenvelder van onder meer Arsenal vindt de 24-jarige Kane namelijk ‘de beste centrale aanvaller in de wereld’.

“Als ik Tottenham Hotspur was, zou ik mij zorgen maken, want money talks. 200 of zelfs 160 miljoen pond is veel geld”, aldus Merson bij Soccer Saturday. “Ik zie Real in de zomer wel 150 tot 200 miljoen pond (168 tot 225 miljoen euro, red.) bieden op Kane. Ik zie niet in waarom níet, want kijk hoe Karim Benzema tegenwoordig presteert voor Real.”

“Benzema is niet van dezelfde klasse als Kane. Ze staan een miljoen punten achter op Barcelona en hebben een nieuwe spits nodig”, aldus Merson. Kane, 23-voudig international van Engeland, maakte dit seizoen 33 doelpunten in 34 wedstrijden. Zijn contract op Wembley loopt nog tot de zomer van 2022 door.