Sevilla boekt derde zege op rij en is klaar voor visite van Manchester United

Sevilla heeft zaterdagmiddag goede zaken gedaan in LaLiga. Het team van Vincenzo Montella zegevierde met 1-2 over Las Palmas, de derde officiële zege op rij, en kan zich gaan richten op de eerste Champions League-wedstrijd tegen Manchester United, woensdagavond in het Ramón Sánchez Pizjuan. Door de overwinning neemt Sevilla de vijfde plek over van Villarreal, dat twee punten minder heeft en zondag bij Espanyol speelt.

Sevilla had na twee minuten al aan de leiding kunnen gaan. Ben Yedder omspeelde doelman Leandro Chichizola, maar zijn inzet werd door David Garcia uit de doelmond gehaald. Na een half uur spelen braken de bezoekers alsnog de ban. Pablo Sarabia zette Matías Aguirregaray met een schaar op het verkeerde been, waarna Chichizola zijn inzet keerde. De rebound was echter een prooi voor Ben Yedder: 0-1. Het uitvallen van Joaquin Correa, die tien minuten voor rust werd vervangen door Sandro, was een domper voor Sevilla.

Vijf minuten na rust verscheen de 0-2 op het scorebord: na voorbereidend werk van Ben Yedder en Franco Vazquez werkte Sarabia bij de eerste paal de bal achter Chichizola. Het team van Montella controleerde het duel, maar in de slotfase werd het toch nog spannend. Miguel Layún veroorzaakte een strafschop na een charge op Alen Halilovic, waarna Jonathan Calleri de bal vanaf elf meter achter Sergio Rico werkte: 1-2. De aansluitingstreffer kwam echter te laat voor de eilandclub, dat een treffer in de slotminuten onterecht afgekeurd zag worden. Alejandro Gálvez stond niet buitenspel bij een aanval die in een goal eindigde.