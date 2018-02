‘Van ’t Schip heeft een voetbalvisie die bij Ajax past’

PEC Zwolle ontvangt zondagmiddag Ajax en dat is een bijzonder duel van John van ’t Schip. De 54-jarige trainer van De Blauwvingers kwam als aanvaller jarenlang uit voor de Amsterdammers en werd er later trainer van de Onder-17, Onder-19, assistent bij zowel het eerste als het tweede én interim-trainer van het eerste elftal.

David Endt, voormalig teammanager van Ajax, kan merken dat Van ’t Schip een Ajax-achtergrond heeft. Hij ziet de ‘Ajax-filosofie’ terug in het spel van de nummer vijf van de Eredivisie, zo vertelt hij aan Ajax Showtime: “Hij is ernstig beïnvloed door Johan Cruijff. Zijn ideeën, het durven, lef hebben om beslissingen te nemen en dat in het kader van voetbal. Dat is echt iets wat Cruijff heeft geïmplanteerd bij een hele generatie.”

Endt voegt daaraan toe dat hij in Van ’t Schip een potentiële trainer ziet voor Ajax: “Ik denk dat zijn voetbalvisie bij Ajax past (…) Hij is veel beter geharnast dan de vele trainers die direct vanaf het veld in de trainersbaan stapten. De wijsheid die je opbouwt, het inzicht en kennis van wat het vak werkelijk inhoudt, is van elementair belang. Plus zijn basisideeën zijn gestoeld op wat Ajax is en wil zijn. Hij snapt de club.”

Van ’t Schip, een geboren Canadees, begon zijn trainersloopbaan zogezegd bij Ajax en later werkte hij bij FC Twente, het Nederlands elftal (assistent-bondscoach), Melbourne Heart en Chivas Guadalajara. Het PEC Zwolle van Van ‘t Schip wacht al sinds 21 september 1988 (4-1) overigens op een overwinning in de Eredivisie op Ajax en scoorde in de zestien daaropvolgende duels slechts zeven keer.