‘Napoli lost probleem in verdediging op met Kroatisch international’

Napoli gaat zich versterken met Hrvoje Milic. De koploper van de Serie A is op zoek naar een vervanger van de geblesseerde Faouzi Ghoulam en is volgens Italiaanse media uitgekomen bij de 28-jarige linkerverdediger uit Kroatië.

De zesvoudig international zou al medisch gekeurd zijn en gaat naar verluidt een contract tekenen tot het einde van het seizoen. Milic kan worden vastgelegd omdat hij momenteel clubloos is; aan het einde van de winterse transferperiode liet hij zijn contract bij Olympiacos ontbinden.

Milic speelde in de jeugd bij NK Osijek en Hajduk Split en speelde vervolgens voor Djurgärdens IF, Istra, FK Rostov, opnieuw Hajduk, Fiorentina en Olympiacos. Bij laatstgenoemde club slaagde hij er onder Besnik Hasi en Takis Lemonis niet in om een basisplaats af te dwingen.