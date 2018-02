VIDEO - Glik scoort prachtig voor Monaco; duurste zestienjarige valt in

AS Monaco boekte vrijdagavond een 4-0 overwinning op Dijon en staat nu nog ‘maar’ negen punten achter op koploper Paris Saint-Germain. Met name het doelpunt van Kamil Glik was er een om in te lijsten en in de slotfase viel Pietro Pellegri, de duurste zestienjarige voetballer ooit, nog in bij de Monegasken. De samenvatting is hieronder te bekijken.