‘Ik wil belangrijk zijn en FC Twente uit de degradatiezone halen’

Adam Maher maakte in de beker twee prachtige doelpunten tegen SC Cambuur, maar in de Eredivisie heeft hij nog niet kunnen winnen met FC Twente. Van PSV, sc Heerenveen, AZ en Ajax werd verloren en tegen Roda JC Kerkrade werd met 1-1 geremiseerd. Komende zondagmiddag wacht het duel met Sparta Rotterdam.

Maher beseft dat de Tukkers punten nodig hebben, zo vertelt hij bij FC Twente TV: “Ik wil belangrijk zijn en FC Twente uit de degradatiezone halen. Met het team moeten we meer naar boven kijken. Persoonlijk vind ik dat ik meer voor het doel moet komen, waardoor ik nog belangrijker kan zijn voor het team. FC Twente hoort hier niet thuis en het belangrijkste is dat we uit de degradatiezone komen.”

Een van de redenen waarom de 24-jarige Maher, vijfvoudig international van het Nederlands elftal, voor een avontuur in Enschede koos, was de aanwezigheid van Gertjan Verbeek. Hij werkte bij AZ al samen met de trainer: “Er is duidelijkheid en alles is goed, net zoals dat bij AZ was. Dat wil ik ook zo houden en nu moeten we nog meer gaan presteren. Ik kende van tevoren al een aantal teamgenoten en heb het erg naar mijn zin bij FC Twente.”

FC Twente staat na 23 speelronden met zestien punten op de voorlaatste plaats en heeft twee punten meer dan hekkensluiter Sparta. Twente verloor de laatste twee Eredivisieduels met de Kasteelheren zonder te scoren en slechts één keer leed de club drie nederlagen op rij tegen de Rotterdammers. Dat gebeurde tussen 1970 en 1971.