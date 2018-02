Mourinho neemt frustraties weg in gesprek

Antonio Candreva weet de laatste maanden weinig indruk te maken en dat kan leiden tot een vertrek bij Internazionale. Als hij niet snel beter gaat spelen, willen i Nerazzurri in de zomer afscheid nemen. (Diverse Italiaanse media)

Besiktas is niet de enige Turkse topclub met interesse in Marouane Fellaini. Galatasaray hoopt zich eveneens te kunnen versterken met de middenvelder van Manchester United. (Transfermarketweb)