Danilo klopt op deur bij Ajax: ‘Hij gaat het eerste elftal halen’

Danilo Pereira klopt voorzichtig op de deur van Jong Ajax. De achttienjarige aanvaller scoort aan de lopende band bij de Onder-19 van trainer Johnny Heitinga en David Neres hoopt dat zijn landgenoot er op termijn in slaagt om door te breken. Hij stelt dat Danilo ‘een geweldige toekomst’ voor zich heeft liggen.

De twee jaar oudere Neres omschrijft Danilo in een interview met Inside Ajax als ‘een broer’: “Ik probeer hem zoveel mogelijk te helpen om in het eerste elftal te komen, en dat gaat hem lukken. Ik hoop dat ik tegen die tijd nog hier ben om hem te helpen. Het is belangrijk dat er iemand is die je taal spreekt. Het zou goed zijn als ik er dan nog ben”, aldus Neres.

AFC Ajax Onder-19 staat inmiddels op achterstand in de 'mini-Klassieker' tegen Feyenoord Rotterdam, maar de openingstreffer van Danilo Pereira mocht er zijn! 🔥🔥 Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 16 februari 2018

Danilo speelde voor Corinthians, Ponte Preta, Vasco da Gama en Santos alvorens hij afgelopen zomer de overstap maakte naar Ajax. Directeur spelersbeleid Marc Overmars betaalde naar verluidt twee miljoen euro voor de spits die afgelopen vrijdag nog scoorde in de ‘mini-Klassieker’ tegen Feyenoord. Danilo tekende een contract tot medio 2022.