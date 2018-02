Neres baalde van Sánchez' vertrek: ‘Hij heeft geholpen om te wennen’

David Neres speelt inmiddels een jaar voor Ajax en kwam voorlopig tot 38 wedstrijden, waarin hij 12 keer scoorde en 15 assists leverde. De Braziliaan had even de tijd nodig om te wennen aan het leven in Nederland en zag afgelopen zomer met Davinson Sánchez zijn maatje vertrekken. “Ja, dat was wel moeilijk voor mij”, bekent Neres in gesprek met Ajax Inside.

“Met hem had ik het meeste contact en hij heeft me geholpen om bij Ajax te wennen. Het was best moeilijk toen hij vertrok, maar ik moest verder. Met wie ik nu omga? Met Mateo Cassierra, maar ook Nico, Luis, Hakim en Justin. Ik spreek een beetje Engels, zo communiceren we”, vertelt de vleugelaanvaller, die er naar eigen zeggen van droomt om in de Champions League te spelen. Met Erik ten Hag kreeg Neres in januari een nieuwe trainer, nadat Marcel Keizer de laan uitgestuurd werd.

“Hij is goed, intelligent. Ik ben al aan hem gewend, aan wat hij vindt, aan wat hij wil, aan hoe hij het spel ziet”, stelt Neres, die het zondag met Ajax opneemt tegen PEC Zwolle. De Amsterdammers moeten op het kunstgras zien te winnen om in het spoor van PSV te blijven. “Als zij steken laten vallen, moeten wij ervoor zorgen dat de afstand steeds kleiner wordt. Niet iedereen vindt dat even leuk, maar omdat hier veel kunstgras is, moet je eraan wennen. Het is lastig, want op kunstgras raak je sneller geblesseerd.”

Vorig seizoen kreeg Neres in de wedstrijd tegen Feyenoord zijn eerste basisplaats en hij wist direct te scoren. “Dat was een van mijn beste wedstrijden. Om dan te scoren in zo’n Klassieker... Beter kan niet. Die goal heeft veel voor mij betekend, want het was mijn eerste echte wedstrijd”, vervolgt de aanvaller. “Dan ben ik meer gefocust en dat merk je in het veld. Maar zowel ik als de ploeg moet tegen andere clubs met dezelfde focus en inzet spelen, want dezelfde drie punten die je tegen Feyenoord kunt halen kun je ook tegen een andere club halen.”