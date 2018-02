‘Ziyech komt serieus over, maar eigenlijk is hij heel grappig en lief’

Youness Mokhtar neemt het zondagmiddag met PEC Zwolle op tegen Ajax en komt dan tegenover onder anderen Hakim Ziyech te staan. De aanvaller van De Blauwvingers speelde bij FC Twente met de middenvelder samen en in onderstaande video vertelt hij over zijn ex-ploeggenoot én blikt hij vooruit op de confrontatie in het MAC³PARK Stadion.