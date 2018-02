Robben zoekt oorzaken: ‘Er waren vroeger meer talenten en betere spelers’

Arjen Robben zwaaide in oktober af als international, nadat Oranje er niet in geslaagd was om zich te plaatsen voor het WK. Het is het tweede grote toernooi op rij waar Nederland ontbreekt, maar de vleugelaanvaller van Bayern München kan geen verklaring hiervoor vinden. “Er is simpelweg niet één reden”, zegt Robben in gesprek met Sportbuzzer.

“Er zijn bepaalde generaties. Duitsland kan bijvoorbeeld drie volledige teams opstellen die op een WK kunnen spelen. Wij hebben niet meer die kwaliteit. Er waren vroeger meer talenten en betere spelers”, concludeert de vleugelaanvaller. “In 2014 hadden we ook niet veel sterren, maar eindigden we toch derde op het WK, wat geweldig was. We speelden toen iets defensiever, in een 5-3-2-formatie.”

“Daarna kwam er met Guus Hiddink een nieuwe bondscoach, die weer volgens de Hollandse school wilde spelen, in 4-3-3. Dan ben je voorspelbaarder en daar heb je kwaliteit voor nodig. We hebben het niet goed gedaan”, vervolgt Robben, die niet van plan is om komende zomer naar het WK te gaan kijken. “Ik kijk normaal gesproken geen voetbal thuis. Dat heeft niets met frustratie te maken.”