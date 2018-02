‘Juventus krijgt hem nu gratis, terwijl hij op de markt 40 miljoen waard is’

Juventus werd in de afgelopen transferperiodes al in verband gebracht met de komst van Emre Can, maar van een overstap is het nog niet gekomen. De Duits international beschikt echter over een aflopend contract bij Liverpool en zaakwaarnemer Federico Pastorello gaat ervan uit dat La Vecchia Signora alsnog met Can aan de haal zal gaan.

“Juventus heeft in januari een poging gedaan om Can te halen en van wat ik gehoord heb, zal hij volgend seizoen zeker hun speler zijn. De geruchten die ik heb gehoord bevestigen allemaal dat de speler naar Juventus wil”, legt de belangenbehartiger van onder meer Antonio Candreva, Nani, Kevin-Prince Boateng en Patrice Evra uit aan Rai Sport.

“Ik denk dat het de juiste beslissing is, aangezien Juventus op dit moment zeker de meest internationale Italiaanse club is. Emre Can zou een geweldige aanwinst zijn, aangezien hij een speler is die op de markt veertig miljoen euro waard zou zijn. Juventus verdient lof als ze erin slagen om hem gratis aan te trekken”, sluit Pastorello af. Can werd recentelijk ook in verband gebracht met clubs als Manchester United, Bayern München en Borussia Dortmund, maar zij lijken achter het net te gaan vissen.