Mourinho: ‘Dat ligt eraan wat je bedoelt, hij is niet van de maan gekomen’

Michael Carrick zet na dit seizoen een punt achter zijn periode van twaalf jaar bij Manchester United om aan de slag te gaan als assistent van José Mourinho en dat stelt de Portugees voor problemen. De trainer verwacht dat the Red Devils aankomende zomer de transfermarkt op gaan voor een vervanger, al kan de opvolger van Carrick mogelijk ook uit de eigen gelederen worden gehaald.

“We hebben een extra middenvelder nodig, aangezien we Carrick gaan verliezen. We hebben natuurlijk balans nodig in het elftal, dat heb ik maanden geleden al aangegeven. Jullie kunnen me van veel dingen beschuldigen, maar je kan niet zeggen dat ik tegen jullie gelogen heb. Als ik dingen niet wil zeggen, zeg ik ze ook niet, maar ik leid jullie ook niet in andere richtingen. Dus ik heb jullie verteld dat we niet naar spitsen of vleugelaanvallers kijken, maar naar een middenvelder”, legt Mourinho uit aan verslaggevers.

Manchester United heeft met Scott McTominay een speler in de gelederen die op de plek van Carrick uit de voeten kan. Mourinho weet echter nog niet of de jongeling ‘gepromoveerd’ zal worden tot diens opvolger: “Het hangt ervan af wat je verstaat onder een promotie. Als promotie voor jou betekent dat hij regelmatig met ons meetraint, dan is dat al een tijd geleden gebeurd. McTominay kwam niet van de maan voordat hij met het eerste meetrainde. Hij trainde vorig seizoen al mee, was erbij in de voorbereiding. Als dat is wat je bedoelt met promotie, worden de jongeren voortdurend gepromoveerd.”

Carrick zelf ziet in McTominay een geschikte opvolger: “Hij is bereid om te leren en te luisteren. Dat is een van de belangrijkste dingen voor zo’n jonge jongen, om die houding te hebben. Natuurlijk ben ik hier om hem te helpen en doe ik wat ik kan. Ik weet dat hij op een dag mijn plaats in zal nemen en dat is niet iets waar ik bang voor ben, of wat ik probeer te ontmoedigen. Het is belangrijk om de toekomst te helpen en dat is Scott zeker. Het is mijn verantwoordelijkheid om hem te helpen en het is iets waar ik enorm van geniet, dat die jongeren doorbreken en kansen krijgen. Of het nou op mijn positie is of niet, zo gaat het nu eenmaal en zo moet de club zich ontwikkelen”, voegt hij toe via de officiële kanalen van Manchester United.