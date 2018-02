Willems viel vijf kilo af: ‘Er wordt hier harder gelopen dan in Nederland’

Jetro Willems speelde vanaf het begin van het seizoen in de basiself bij Eintracht Frankfurt, maar moet het de laatste wedstrijden stellen met een plek op de reservebank. In gesprek met BILD zegt de verdediger dat hij zich geen zorgen maakt. “Het is niet nodig om boos te zijn: dit hoort nu eenmaal bij het voetbal”, stelt Willems.

“Het is aan mij om het beter te doen dan mijn concurrent. Ik ben een geduldig persoon, mijn tijd komt nog wel. Het is voor mij niet belangrijk om wat voor reden ik op de bank beland ben. Ik heb al twintig wedstrijden gespeeld in een nieuw land, met een nieuw team. Dat is iets waar ik al tevreden mee kan zijn”, vertelt de verdediger. BILD suggereert dat Willems wellicht iets van zijn spiermassa moet verliezen.

“Mijn spieren zijn juist mijn kracht. Daarnaast ben ik al vijf kilo afgevallen. Als ik nog meer zou verliezen, zou ik geen kracht meer overhouden. Door het harde trainen en de wedstrijden ben ik afgevallen. Er wordt hier harder gelopen dan in Nederland, ik moet me nog altijd aanpassen”, reageert Willems op de vraag. “Natuurlijk wordt er hier anders gespeeld en daar moet ik nog altijd aan wennen.”

“Ik denk dat het goed is dat de trainer meer van mij verwacht, want dat betekent dat ik ook meer kan. Ik ben ook de verdediger die de meest kansen heeft gecreëerd, dat is ook niet slecht. Als ik dacht dat het nu verloren tijd was om op de bank te zitten, was ik in januari wel vertrokken”, vervolgt de ex-PSV’er, die merkt dat de verwachtingen soms hoog zijn rond Eintracht Frankfurt. “Ik leer iedere dag en ga de uitdaging graag aan. Soms denken mensen dat we Barcelona zijn. En zelfs zij spelen niet altijd goed.