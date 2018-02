Schöne: ‘Misschien zijn zij beter tegen de druk bestand dan Feyenoord’

Ajax moest de afgelopen drie seizoenen de titel aan de concurrentie laten en ook deze voetbaljaargang hebben de Amsterdammers het lastig in de Eredivisie. Hoewel koploper PSV zeven punten meer heeft, blijft Lasse Schöne echter wel geloven in een landstitel voor zijn ploeg. De frustratie bij de Deen begint wel iedere week dat de Eindhovenaren geen punten blijven liggen op te lopen.

“Natuurlijk is dat frustrerend. Je denkt steeds: het gaat toch wel een kéér fout. Maar nee, hoor. PSV is een ploeg die de laatste jaren veel vaker voor de titel heeft gespeeld dan Feyenoord. Dat kun je moeilijk ontkennen. Dus misschien dat zij daardoor ook wel beter tegen de druk bestand zijn”, vertelt hij aan het Algemeen Dagblad.

Schöne deed er, net zoals dit seizoen, vorig jaar alles aan om de druk op toenmalig koploper Feyenoord op te voeren. Dat kwam hem in Rotterdam en omstreken te staan op de bijnaam ‘chef grote-mond’: “Dat snap ik ook wel, hoor. Maar dat hoort er toch een beetje bij? Ook al scheelt het maar een half procent”, gaat Schöne, die aangeeft dat zijn woorden toch een ‘item’ werden in De Kuip, verder.

De Deen weet echter niet of zijn uitspraken het gewenste resultaat zullen sorteren: “Vind je dat ik het nu minder doe? Vorig seizoen bleek het uiteindelijk ook niet te werken. En het is nog even voordat de prijzen écht verdeeld worden.” Terwijl Ajax vorig jaar nog tot laat in het seizoen actief was in de Europa League, is het vizier in Amsterdam nu volledig gericht op de Eredivisie: “Dat was ook wel lekker. Het bracht een bepaalde ontspanning in de achtervolging. Ook omdat die goede wedstrijden in Europa energie gaven. Nu is dat toch anders.”