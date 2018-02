‘Onkruid vergaat niet, ik was de eerste trainer die eruit zou moeten gaan’

De resultaten vallen de laatste weken tegen bij FC Groningen en de Trots van het Noorden wist in 2018 nog geen enkel Eredivisie-duel af te sluiten als winnaar. Na de ophef rond Lars Veldwijk, die nadat hij afgelopen weekend niet in wilde vallen uit de selectie werd gezet, werd er vrijdagavond gelijkgespeeld tegen VVV-Venlo. Trainer Ernst Faber wilde na afloop van dat duel niet te veel kwijt over de situatie van de spits.

“Ik denk dat alles wel gezegd en geschreven is. Iedereen weet wat de maatregel geweest is. Dat zegt volgens mij voldoende. Het is voor ons zaak om verder te kijken, zeker na vorige week zondag”, vertelt hij aan de NOS. FC Groningen maakte afgelopen week bekend dat Danny Buijs na dit seizoen het stokje over zal nemen van Faber. De zittende trainer is echter niet bang dat hij voortijdig het veld zal moeten ruimen.

“Wat zal ik zeggen? Anderhalf jaar geleden was het al moeilijk. Ik was de eerste trainer die eruit zou moeten gaan, maar ik ben er nog steeds. Onkruid vergaat niet. We zijn nog steeds in leven omdat we als een groep presteren”, gaat hij verder. Faber zou een moeizame relatie onderhouden met technisch manager Ron Jans, maar volgens de trainer valt dat wel mee.

Hij geeft aan dat de twee elkaar niet dagelijks zien, maar elkaar regelmatig spreken om zaken op elkaar af te stemmen. Faber denkt dat dat ook belangrijk is om voor een goed resultaat op het veld te kunnen gaan: “Of het hier nog gezellig is? Je moet een beetje de Brabantse gezelligheid erbij nemen. De carnaval is net geweest. Het enige dat we kunnen doen is punten halen. Straks lekker 3,5 uur uitrusten in de bus.”