‘Steven Gerrard van Feyenoord’ maakt indruk: ‘Moet je het wel doen’

Robin van Persie keerde onlangs na veertien jaar afwezigheid terug bij Feyenoord, maar wacht nog altijd op zijn eerste basisplaats voor de regerend landskampioen. De spits werkte er de afgelopen weken, samen met Roy Makaay, hard aan om fit te worden en stond afgelopen maandag een uur op het veld bij Jong Feyenoord. Makaay, trainer van de Rotterdamse beloften, verwacht dat Van Persie snel volledige wedstrijden kan gaan spelen.

“Zijn blessure en het gedoe bij Fenerbahçe zorgden ervoor dat hij maanden niet kon spelen. Dus moest hij stap voor stap terugkeren”, legt de oud-spits uit in gesprek met De Telegraaf. Van Persie voelde zich er niet te groot voor om mee te doen met Jong Feyenoord en Makaay denkt ook dat zijn spelers veel van de aanvaller kunnen leren.

“De jonge gasten bij ons vonden het geweldig om met Robin te spelen. Kijk wat dit betekent voor Dylan Vente. Daar wordt hij alleen maar beter van”, gaat de trainer verder. Naast Makaay is ook doelman Brad Jones blij met de rentree van Van Persie. De Australiër had gewild dat de spits een halfjaar eerder teruggekeerd was naar De Kuip en ziet dat Van Persie nog altijd dol is op zijn vak.

“Hij is terug bij de club waar hij begon, terug bij vrienden en familie. Maar dan moet je het nog wel even doen. Dat wil hij”, maakt de doelman, die ziet dat Van Persie bereid is om het elftal te dragen en openstaat voor iedereen, duidelijk. “In dat opzicht is hij de Steven Gerrard, met wie ik bij Liverpool speelde en die ook zo’n enorme status had, van Feyenoord.”