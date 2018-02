Robben: ‘Ik maak me totaal geen zorgen en kan nog een paar jaar door’

Arjen Robben zette eind vorig jaar een punt achter zijn interlandloopbaan bij het Nederlands elftal om zich volledig te kunnen richten op zijn clubcarrière en de vleugelspeler is voorlopig nog niet van plan om te stoppen met voetballen. De 96-voudig Oranje-international beschikt echter wel over een aflopend contract bij Bayern München en weet nog niet precies waar zijn toekomst ligt.

“Op het moment voel ik me nog steeds erg fit, erg goed en geloof ik dat ik nog één of twee jaar op het hoogste niveau kan spelen. Dat is ook mijn doel”, legt Robben uit in gesprek met Sportbuzzer. “Ik heb zo’n goede en eerlijke communicatie met de beleidsbepalers bij Bayern dat ik me totaal geen zorgen maak. De club zal een plan hebben en daarna moeten de club en ik beslissen hoe we verder gaan.”

Robben hoopt, als hij langer bij der Rekordmeister blijft, volgend seizoen ook getraind te worden door Jupp Heynckes: “Vanaf zijn eerste dag zag je de verandering en dat heeft natuurlijk wel te maken met de coach. Ik zou blij zijn als Heynckes langer doorgaat, maar dat is natuurlijk zijn eigen keuze. Daar moet je hoe dan ook respect voor hebben”, vertelt hij over de opvolger van Carlo Ancelotti.

Robben heeft in de zomer genoeg tijd om na te denken over zijn toekomst, aangezien Oranje zich niet wist te plaatsen voor het WK in Rusland. Lang zal hij daar echter niet over blijven treuren: “Ik ben erg blij en tevreden met mijn carrière. Ik heb alles bereikt wat ik wilde bereiken, met het winnen van de Champions League als belangrijke prestaties”, sluit hij af.