Fans keren zich tegen Streppel: ‘Dergelijke houding vinden wij niet kunnen’

De resultaten bij sc Heerenveen vallen de laatste maanden tegen en dat leidt tot steeds grotere onvrede bij de achterban van de Friezen. Supportersvereniging Nieuw Noord heeft vrijdagavond via een statement op de eigen website duidelijk gemaakt niet te spreken zijn over de prestaties van het elftal onder leiding van trainer Jurgen Streppel en hoopt dat de clubleiding rekening zal houden met de opvattingen van de supporters.

“De laatste weken merken wij een groeiende onvrede bij onze achterban. Deze negatieve sfeer heeft een onmiskenbaar effect op de sfeer in het stadion. Een groot deel van deze onvrede heeft te maken met de prestaties en het functioneren van de trainer, Jurgen Streppel. Hoewel Nieuw Noord zich primair richt op het verbeteren van de sfeer in het stadion, willen wij met dit statement het geluid van de achterban laten horen”, legt de supportersvereniging uit.

Nieuw Noord is naast de ‘Heerenveen-onwaardige’ resultaten niet te spreken over de communicatie tussen de club en zijn fans: “Wanneer erop wordt gewezen dat de supporters het niet meer snappen, is de reactie: ‘De supporters interesseren me niet.’ Een dergelijke houding vinden wij niet kunnen tegen de mensen die elke week weer op de tribune zitten.”

De supportersvereniging geeft verder aan niet de illusie te hebben beslissingsbevoegd te zijn en ook niet een stempel te willen drukken op het technisch beleid van Heerenveen. De fans hopen echter wel dat er rekening wordt gehouden met hun opvattingen: “Wel vinden we dat dit geluid van onze achterban serieus genomen moet worden en dat dit meegenomen moet worden in de afweging om het contract van Jurgen Streppel al dan niet te verlengen.”