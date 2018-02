Monaco blijft in het spoor van PSG; debuut duurste zestienjarige ooit

AS Monaco heeft vrijdagavond de achterstand op koploper Paris Saint-Germain weer voor even op negen punten gebracht door te winnen van Dijon: 4-0. In eigen huis kwam de regerend landskampioen, dat het lastig had tegen de middenmoter, al na twaalf minuten op voorsprong en het gaf het bezoek pas laat in de tweede helft de genadeklap.

Djibril Sidibé stoomde na een rustige openingsfase na twaalf minuten vanaf de rechterkant op en zag Keita Baldé vrijstaan, die de bal aannam en achter doelman Baptiste Reynet schoot. Hoewel Monaco in eerste instantie de bovenliggende partij was, kon Dijon bij tijd en wijle ook gevaarlijk worden. Zo moest Danijel Subasic enkele keren in actie komen om een tegentreffer te voorkomen. Dijon begon aan te dringen en Monaco wachtte geduldig op de kans om het duel op slot te gooien.

Twintig minuten voor tijd was die mogelijkheid daar: na een counter werd Thomas Lemar in het strafschopgebied onderuit gehaald, wat leidde tot een penalty. Fabinho ging achter de bal staan en stuurde Reynet de verkeerde kant op: 2-0. Dijon bood Monaco alsnog veel weerstand, maar zonder resultaat. Vlak voor tijd mocht Pietro Pellegri bij Monaco nog invallen; de zestienjarige aanvaller maakte zodoende zijn debuut voor de Monegasken, die 25 miljoen euro betaalden aan Genoa. De jongeling zag dat Rony Lopes en Kamil Glik de eindstand op het scorebord brachten.