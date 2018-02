FC Groningen blijft ook in zesde wedstrijd van 2018 zonder zege

VVV-Venlo en FC Groningen hebben vrijdagavond de punten gedeeld in Limburg. De ploeg van de geplaagde Ernest Faber, die na dit seizoen wordt vervangen door Danny Buijs, kwam snel op achterstand tegen de promovendus, maar poetste die negatieve marge ook alweer vrij snel weg. De fraaie 1-1 van Ritsu Doan vormde ook meteen de eindstand, waardoor Groningen zijn zesde Eredivisie-duel op rij niet wist te winnen.

FC Groningen kan de punten in een moeilijke periode goed gebruiken, maar verscheen toch niet helemaal scherp aan de aftrap in Venlo. Nadat Lennart Thy na een minuut spelen al een grote kopkans liet liggen, was Vito van Crooy wel bij de les. De middenvelder pikte de bal op en liet Sergio Padt kansloos. De doelman moest even later met zijn voet redding brengen op een nieuwe inzet van Thy en zag vier minuten daarna hoe Doan de Trots van het Noorden te hulp schoot.

De Japanner mocht uithalen en liet Lars Unnerstall met een schuiver in de uiterste hoek kansloos. De gelijkmaker van Doan leidde een wat rommelig restant van de eerste helft in, waarin een afzwaaier van Johnatan Opoku vlak voor rust nog voor het grootste gevaar zorgde. Na de onderbreking liet ook Groningen zich weer eens voor het vijandelijke doel zien, maar een poging van Tom van Weert belandde in het zijnet.

Maurice Steijn greep na een klein uur spelen in door Romeo Castelen naar de kant te halen voor Jens Janse, maar ook deze omzetting wist geen nieuwe impulsen te geven aan het aanvalsspel van VVV. De grootste kansen van de tweede helft kwamen wel op naam van de thuisploeg, aangezien Nils Röseler met nog een kwartier te gaan hard op de bovenkant van de lat kopte en Torino Hunte vijf minuten voor tijd mocht uithalen. Doordat hun pogingen echter niet in doelpunten resulteerden, was het tiende gelijkspel voor VVV van dit seizoen het resultaat.