NEC verliest dik; Fortuna wint ook zonder Oliseh niet; FC Emmen nadert top

NEC heeft vrijdagavond pijnlijk puntverlies geleden. De koploper van de Jupiler League verloor met 4-1 van MVV Maastricht, waardoor Jong Ajax komende maandag afstand kan nemen van de Nijmegenaren. Fortuna Sittard wist zonder Sunday Oliseh op de bank wederom niet te winnen, ditmaal zat Telstar dwars: 1-1. FC Emmen won vrijdag het spectaculaire duel met De Graafschap (5-2), waardoor het aansluiting vindt met de top.

FC Emmen – De Graafschap 5-2

Een enerverende eerste helft tussen de twee subtoppers in de Jupiler League zorgde voor een 2-2 ruststand. Alexander Bannink opende de score, maar de Doetinchemmer namen nadien de leiding door treffers van Daryl van Mieghem en Tarik Tissoudali. Vlak voor rust wist er wederom een speler van De Graafschap het net te vinden, maar helaas voor het bezoek betrof het een eigen doelpunt van Sven Nieuwpoort. Na rust liepen de Drentenaren uit naar een comfortabele overwinning, door goals van Nick Bakker, wederom Bannink en Norair Mamedov.

MVV Maastricht – NEC 4-1

De koploper van de Jupiler League had het vrijdagavond zwaar in Maastricht en het keek bij rust al tegen een 2-0 achterstand aan, mede door een prachtgoal van Atilla Yildirim. De aanvaller ging er bij een tegenaanval alleen vandoor en schoot vanaf dertig meter raak. Op het halfuur vergrootte Pieter Nys de zorgen van NEC door een voorzet op waarde te schatten en raak te schieten. Vlak na de onderbreking bracht Mohamed Rayhi zijn ploeg terug in de wedstrijd vanaf elf meter, maar Joeri Schroijen en Jonathan Okita beslisten het duel in Limburgs voordeel: 4-1.

Zo, de eerste wereldgoal van de avond ligt er ook weer in in de Jupiler League! ?? Geplaatst door voetbalzone op vrijdag 16 februari 2018

Fortuna Sittard – Telstar 1-1

De Limburgse club besloot Sunday Oliseh deze week op straat te zetten, omdat het zeer lastig samenwerken was met de Nigeriaan. Interim-trainer Claudio Braga neemt voorlopig de honneurs waar bij Fortuna, maar vrijdag leidde dat niet tot het gewenste resultaat. Na zes minuten keek het al tegen een achterstand aan, nadat Mohamed Hamdaoui de score opende. Fortuna ging op jacht naar de gelijkmaker, maar kon het net niet vinden. In de tweede helft kwam de thuisploeg wel langszij, via een benutte pingel van Lisandro Semedo, maar kon het verder geen doelpunt meer produceren.

FC Eindhoven – Jong AZ 1-3

De Eindhovenaren wisten vrijdagavond hun favorietenrol niet waar te maken. Na afloop van de eerste helft was het duel al gespeeld, aangezien de talenten van AZ met een 1-3 voorsprong de kleedkamer konden opzoeken. Twee goals van Ferdy Druijf, waarvan een penalty, en een treffer van Kai Koreniuk, afgezet tegen een doelpunt van Branco van den Boomen tussendoor, zorgde voor de riante marge voor de Alkmaarders, een voorsprong die in de tweede helft niet meer werd weggegeven.

Almere City FC – Go Ahead Eagles 2-0

Go Ahead Eagles weet al wekenlang geen goed resultaat meer te boeken en ook op bezoek bij Almere City kwam het op achterstand. Gaston Salasiwa was het die de thuisploeg halverwege de eerste helft verdiend op voorsprong bracht, na goed voorbereidend werk van Leeroy Owusu. Later in de wedstrijd besliste Salasiwa het duel voortijdig en verdubbelde de marge, ditmaal na een puike assist van Soufyan Ahannach.

Helmond Sport – Jong FC Utrecht 2-0

Helmond Sport was in de eerste helft de betere partij tegen de hekkensluiter van de Jupiler League en Charlton Vicento zorgde bij de thee voor het minimale verschil. De aanvaller schoot hard raak na een afgeslagen corner. Nick Venema had namens de Domstedelingen kansen, terwijl Robert Braber en Jordy Thomassen bijna scoorden. In de tweede helft moest Utrecht, dat niet meer tot scoren kwam, ook nog met tien man verder, na het wegsturen van Ruben Hoogenhout. Vlak voor het eindsignaal verzorgde Marijn van Heugten het slotakkoord.

RKC Waalwijk - SC Cambuur 0-0

De eerste goede kans van de wedstrijd was voor de bezoekers, toen Daniel Crowley uit mocht halen en in de handen van Etienne Vaessen schoot. Mikhail Rosheuvel probeerde het verderop in de eerste helft een keer van afstand, terwijl ook RKC zich liet zien met een poging van Saïd Bakari. Een wat bloedeloos eerste bedrijf kreeg na rust ondanks kansen voor Issa Kallon en Alvin Daniels aan de ene kant en Gigli Ndefe aan de andere kan ook in de tweede helft een vervolg en zelfs een rode kaart voor Ingo van Weert kon daar geen verandering meer in brengen. Cambuur speelde de laatste twintig minuten met een man meer, maar wist niet te profiteren.

FC Volendam - FC Dordrecht 4-1

FC Volendam schoot dankzij Kevin Visser uit de startblokken, aangezien de spits zijn ploeg binnen zes minuten via de onderkant van de lat op voorsprong zette. De thuisploeg drukte daarna door en liep via Enzo Stroo en Jari Vlak, beiden op aangeven van Nick Doodeman, verder uit. Daarmee was de koek voor de Volendammers nog niet op voor de rust, want Visser zorgde met het hoofd ook nog voor de 4-0. FC Dordrecht wist daar in de eerste helft weinig tegenover te stellen, maar kreeg vlak na rust toch nog zijn eretreffer. Robert Mutzers kon op aangeven van Karim Bannani rustig afronden.