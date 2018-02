‘Oliseh is erg in de war, gisteren zei hij nog dat hij terug wilde komen’

Fortuna Sittard is met een derde positie op de ranglijst bezig aan een prima seizoen, maar toch is het onrustig in Limburg. De club stelde trainer Sunday Oliseh twee dagen geleden op non-actief en sindsdien rommelt het bij Fortuna. Verzorger Marco Lemmens liet vrijdag weten een handgemeen te hebben gehad met de Nigeriaanse trainer en ook voorzitter Isitan Gün laat doorschemeren dat er achter de schermen meer aan de hand was.

“De waarden van onze club zijn belangrijker dan de positie op de ranglijst. We hebben geen klachten over de sportieve prestaties, maar het is voor ons belangrijk om een goede werkomgeving te hebben”, legt hij de keuze om Oliseh de laan uit te sturen uit aan FOX Sports. De oud-speler van onder meer Ajax beschuldigde Fortuna na zijn ontslag van ‘illegale praktijken’, maar Gün zegt niet te weten waar Oliseh precies op doelt.

“Ik heb geen idee, maar blijkbaar is hij erg in de war. Twee dagen geleden zei hij dat hij nooit meer terug zou komen vanwege illegale praktijken en gisteren (donderdag, red.) zei hij dat hij zijn baan terug wilde. Ik wil er verder niets over kwijt. Wel wil ik zeggen dat ik niets tegen hem heb. Ik wens hem succes in zijn verdere carrière.”

Oliseh maakte eerder bekend naar de rechter te stappen, waardoor de trainer een gedwongen comeback zou kunnen maken in Sittard. Gün gaat er echter niet vanuit dat dit gaat gebeuren: “Dat weet ik niet. Ons statement is duidelijk. Ik heb het je uitgelegd. We doen wat er nodig is”, sluit de preses af.