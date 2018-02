Barcelona hekelt ‘extra dag’ voor Chelsea: ‘Dat maakt veel uit’

Ernesto Valverde baalt dat Barcelona een dag minder voorbereiding heeft dan Chelsea aangaande de belangrijke Champions League-wedstrijd tussen beide grootmachten komende dinsdag. The Blues komen vrijdagavond al in actie tegen Hull City, terwijl Barcelona zaterdag op bezoek gaat bij Eibar. Valverde vreest dat dit gegeven mogelijk invloed heeft op de kraker.

"Die ene dag verschil maakt veel uit voor het herstel", aldus de trainer van de Catalanen, geciteerd door onder meer Marca. "Ik had heel graag al op vrijdag gespeeld tegen Eibar. Chelsea heeft een extra dag. Het is meer mentaal dan fysiek. Bij die vier dagen kan je het (de voorbereiding, red.) beter regelen dan bij drie", aldus Valverde, die waakt voor onderschatting tegen Eibar.

Claudio Tapia, voorzitter van de Argentijnse voetbalbond, zei eerder deze week te hopen Lionel Messi uitgerust zal zijn om te schitteren op het WK, komende zomer in Rusland. Tapia heeft zelfs aangedrongen op meer rust van de sterspeler: "We hebben met Messi gepraat. Hij moet goed voor zichzelf zorgen en we hebben hem gevraagd om minder te spelen bij Barcelona."

Marca meldde dat Valverde eraan denkt om Messi inderdaad minder te laten spelen, maar niet zozeer om aan de wensen van Argentinië te voldoen. De Bask wil gewoon dat zijn pupil vooral in de belangrijke duels topfit is: "Ik heb alle vertrouwen in mijn spelers, ook in Messi. Zijn doel is om alles te winnen, zowel met Barcelona als de nationale ploeg." Dit seizoen heeft Messi al 36 wedstrijden in clubverband gespeeld, waarin hij 27 keer scoorde en 14 assists verzorgde.