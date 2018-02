‘Sampaoli adviseerde mij min of meer om in Nederland te gaan spelen’

Nicolás Tagliafico streek afgelopen maand neer bij Ajax en maakte niet zonder reden de keuze om Independiente in te ruilen voor de Eredivisie. De linksback droomt van deelname aan het WK van aankomende zomer in Rusland met de nationale ploeg van Argentinië en kreeg van bondscoach Jorge Sampaoli de hint dat een transfer naar Amsterdam daar weleens een positieve invloed op zou kunnen hebben.

“Sampaoli wil - net als hier in Nederland - met opkomende backs spelen. Ik kreeg min of meer ook het advies om in Nederland te gaan spelen. Voor mijn toekomst was het belangrijk dat ik een club koos die paste in de filosofie van de bondscoach”, legt Tagliafico uit in gesprek met Ajax Life. De belangstelling van Ajax in januari kwam voor de verdediger niet als een verrassing: “Ik hoorde in juni voor het eerst de geruchten dat Ajax me volgde.”

“Daarna verwaterde het blijkbaar en kwam het in december in een stroomversnelling”, gaat de linksback verder. De 25-jarige Tagliafico verwacht in de Johan Cruijff ArenA te leren hoe hij goed kan voetballen in een 4-3-3-systeem en is voorlopig nog niet bezig met de volgende stap in zijn loopbaan: “In het voetbal kun je niet plannen, maar ik heb het hier wel naar mijn zin. Ik doe alles in stapjes en als het komt, dan komt het.”