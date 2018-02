Goal ex-PSV‘er helpt Besiktas niet langs Eto’o en consorten

Besiktas heeft vrijdag geen goede zaken gedaan door bij Konyaspor gelijk te spelen. De regerend landskampioen was de eerste helft de dominante partij, maar kon dat nauwelijks in de stand tot uitdrukking brengen. Na rust kwam Konyaspor langszij: 1-1. Door het gelijkspel stijgt Besiktas een plekje; Fenerbahçe, Medipol Basaksehir en Galatasaray komen echter nog in actie.

Besiktas, met Jeremain Lens en Ryan Babel in de basis, was in de eerste helft beter dan de degradatiekandidaat. De bezoekers testten regelmatig de vuisten van Serkan Kirintili, die lange tijd zijn doel schoon wist te houden. Zo konden Vanger Love, Lens en Talisca het net niet vinden. Na een halfuur konden de de Zwarte Adelaars dan toch juichen na een mislukt schot van Babel.

De Nederlander vuurde bij een afgeslagen corner een kanonskogel af die naast zou zijn gegaan, ware het niet dat ex-PSV’er Atiba Hutchinson, die mogelijk in buitenspelpositie stond, het schot van richting deed veranderen en de doelman passeerde. In de tweede helft werd Konyaspor, met Samuel Eto'o in de basis, echter sterker en dat leidde twintig minuten voor tijd tot de gelijkmaker van Adis Jahovic, die kon profiteren van matig verdedigingswerk.