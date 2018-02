Lampard lyrisch: ‘Zelfs als Van Dijk kwam, had hij dat makkelijk aangekund’

Frank Lampard is zwaar onder de indruk van Andreas Christensen. Het clubicoon van Chelsea stelt in gesprek met de London Evening Standard vast dat de Deens international, die tot medio 2022 vastligt op Stamford Bridge, dit seizoen imponeert onder manager Antonio Conte. De Engelsman beweert dat de 21-jarige verdediger van iedereen de concurrentie achterin bij Chelsea kan winnen.

"Zelfs als Virgil van Dijk was gekomen, had Christensen dat makkelijk aangekund", zegt Lampard zelfverzekerd. "Je posteert je ploeg gewoon rond dit soort spelers, zelfs op deze jonge leeftijd. Hij zou geen problemen hebben ervaren met concurrentie, ongeacht wie ze haalden. Ik heb met hem een klein beetje getraind toen ik daar nog was. We waren ons allemaal bewust van zijn kwaliteiten."

"Hij deed al mee met de sessies van ons toen hij nog maar zestien jaar oud was", vervolgt de oud-middenvelder. "Hij was erg indrukwekkend. Sommige jonge spelers zijn niet klaar voor de uitdagingen: de snelheid van het spelletje, de juiste keuzes maken met de bal… Maar zelfs op die jonge leeftijd kon je zien dat hij altijd kalm was en altijd bewust was van zijn kwaliteiten."

"Dat zorgde ervoor dat hij meteen geaccepteerd werd en mee kon doen. Op zo'n leeftijd en met zijn talent, is hij verschrikkelijk veel geld waard. Chelsea heeft hem lang vastgelegd, dus ze kunnen van alles vragen. Maar ze gaan hem nooit verkopen. Hij gaat nergens heen. Het is cruciaal dat hij weer fit is en erbij is bij confrontaties zoals tegen Barcelona in de Champions League", besluit Lampard.