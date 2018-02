‘We spelen met PSV zeker niet iedereen van de mat, het is altijd krap’

PSV heeft de afgelopen weken een aantal moeizame overwinningen geboekt, maar de voorsprong van zeven punten op achtervolger Ajax is nog altijd intact. Daniel Schwaab is zich ervan bewust dat zijn ploeg niet iedere wedstrijd weet te domineren en denkt dat het spel van de Eindhovenaren beter kan. De verdediger geeft in onderstaande video echter ook aan dat het resultaat het belangrijkst is.