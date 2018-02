Van Bronckhorst gaf pupil de kans: ‘Hij heeft spijt, hij benadeelde zichzelf’

Bilal Basacikoglu mocht zondag vanaf de aftrap beginnen bij Feyenoord tegen Vitesse, maar incasseerde bij een 1-1 tussenstand een rode kaart van scheidsrechter Dennis Higler. De aanvaller, die voor drie wedstrijden geschorst is waarvan één voorwaardelijk, heeft volgens Giovanni van Bronckhorst spijt betuigd voor zijn charge op Thulani Serero.

"Bilal heeft spijt van zijn actie", zegt Van Bronckhorst vrijdag, geciteerd door De Telegraaf. De trainer van de regerend landskampioen baalt nog altijd dat Basacikoglu zijn ploeg benadeelde door rond de middenlijn een onnodige, harde overtreding te begaan. Van Bronckhorst stelt dat dat dingen zijn die nooit mogen gebeuren, zeker niet bij Feyenoord.

“Rood en met tien man verder op het moment dat je goed in de wedstrijd zit... Maar dat weet hij nu zelf ook", aldus de oefenmeester, die zegt dat de schorsing van de buitenspeler ongelukkig uitkomt voor hemzelf. "Ik had hem de week ervoor weer de kans gegeven. Tegen FC Groningen en Vitesse was hij twee keer de man van de assist voor de 1-0. Hij benadeelde dus ook zichzelf."

De Rotterdammers lieten maandag weten dat de KNVB geen protesten hoefde te verwachten aangaande de schorsing van Basacikoglu. Feyenoord ging ook akkoord met de straf van Tyrell Malacia, die voor een duel is geschorst. Beide spelers missen zodoende de confrontatie van zondag tegen Heracles Almelo in De Kuip. Basacikoglu is daarnaast ook niet inzetbaar voor het treffen met PSV.