Ajax Onder-19 trekt ‘mini-Klassieker’ door snelle comeback naar zich toe

Ajax Onder-19 is vrijdagmiddag de winnaar geworden van het duel met de leeftijdsgenoten van Feyenoord. De Amsterdammers kwamen in eerste instantie op voorsprong in de ‘mini-Klassieker’, maar gingen toch met een 1-2 achterstand de rust in. In de tweede helft kwam de thuisploeg in De Toekomst echter terug via twee goals in vier minuten, waardoor het Feyenoord Onder-19 met een 3-2 nederlaag naar huis stuurde. Koploper Ajax komt door de overwinning op elf punten uit vijf wedstrijden, terwijl de Rotterdammers met vier punten op de zesde positie blijven steken.

Ajax begon sterk aan de wedstrijd en dat resulteerde na twaalf minuten in de openingstreffer: Danilo Pereira kopte fraai raak uit een hoekschop en zette de 1-0 op het bord. Ajax werd vervolgens gevaarlijk via een geblokt schot van Jurgen Ekkelenkamp, maar Feyenoord antwoordde snel en kwam na een kwartier langszij. Wouter Burger schoot eenvoudig binnen na geschutter achterin bij de Amsterdammers.

Feyenoord drukte door en kwam na een klein half uur spelen op 1-2: Lutsharel Geertruida bezorgde het bezoek de voorsprong. Ajax mocht van geluk spreken dat het daar voor de thee bij bleef, want Issam El Maach moest handelend optreden op een schot van Cheick Touré. Na de onderbreking waren de grootste kansen echter voor de thuisploeg, die met invaller Saku Ylätupa in de tweede helft een nieuwe impuls kreeg.

De Fin werd door John Heitinga in de rust ingebracht door Mitchel Bakker en eiste al snel een hoofdrol op. Zijn assist werd een dik kwartier na de onderbreking door Noa Lang binnen geknald en ook het voorbereidende werk voor de 3-2 werd verzorgd door Ylätupa. Ekkelenkamp stond vervolgens op de goede plek om de bal tegen het net te knikken. Feyenoord stelde daar in de slotfase nog een gevaarlijke vrije trap tegenover, maar doordat El Maach goed oplette bleef de voorsprong van de thuisploeg intact.