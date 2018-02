‘Vier Premier League-spelers opgepakt in Spanje na diefstal taxi’

West Bromwich Albion speelt zaterdagmiddag in de vijfde ronde van de FA Cup tegen Southampton en de hekkensluiter van de Premier League besloot zich deze week in Barcelona voor te bereiden op dat duel. Een viertal spelers misdroeg zich echter tijdens de trip en zou betrokken zijn geweest bij diefstal van een taxi, meldt The Sun. De club laat vrijdag zelf via zijn officiële kanalen weten dat inderdaad vier spelers van het eerste elftal betrokken zijn geweest bij een incident, maar geeft verder geen informatie over hun identiteit

West Bromwich leed maandagavond op bezoek bij Chelsea zijn derde competitienederlaag op rij en staat momenteel kansloos onderaan in de Premier League. Manager Alan Pardew besloot zijn selectie daarop mee te nemen naar Spanje voor een driedaagse oefentrip. Vier spelers van the Baggies besloten vervolgens in de nacht van donderdag op vrijdag een taxi te nemen in de zoektocht naar een plek om te eten.

"Ze besloten zich naar de plaatselijke McDonald's te laten rijden", vertelt een anonieme bron aan de boulevardkrant. "Op de een of andere manier deed zich echter de situatie voor dat de taxichauffeur zich niet meer in de taxi bevond." Het viertal zou vervolgens op eigen houtje terug zijn gereden naar het spelershotel. Daar bleef het echter niet bij voor hen. "De receptioniste van het hotel besloot de politie te bellen, toen zij zag dat de auto onbemand achter was gelaten."

De desbetreffende taxichauffeur zou ongeveer tegelijkertijd gebeld hebben met de politie, die de vier voetballers vervolgens van hun bed lichtte. "Ze zijn formeel gezien niet gearresteerd, maar ze zijn wel geïdentificeerd als onderdeel van het politieonderzoek", vervolgt de bron. "De taxichauffeur was zijn auto om ongeveer half zes in de ochtend verloren. Om acht uur keerde de taxi vervolgens terug naar zijn oorsprokelijke eigenaar."