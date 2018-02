‘Neymar is een monster dat door velen nog als een genie wordt gezien’

Paris Saint-Germain ging woensdagavond met 3-1 onderuit tegen Real Madrid en moet daardoor alle zeilen bijzetten om zich te plaatsen voor de kwartfinale van de Champions League. Walter Casagrande, voormalig international van Brazilië, is in een interview met SporTV kritisch op landgenoot Neymar.

De 54-jarige oud-aanvaller van onder meer FC Porto en Torino, die 19 interlands speelde, stelt vast dat Neymar er niet in slaagde om zijn elftal bij de hand te nemen. “Het stoort me nog het meest dat de fans en de media hem schouderklopjes blijven geven. Hij heeft zich binnen het team nu meermaals ongepast gedragen. Zo pakte hij tegen Real in de eerste helft geel en had hij na de rust zijn tweede gele kaart kunnen krijgen.”

“Het zou rampzalig zijn als hij zich zo gedraagt op het WK. We zijn een monster aan het creëren dat door sommigen nog altijd als een genie wordt gezien. Neymar heeft niet de kwaliteiten van Lionel Messi, Diego Maradona of Cristiano Ronaldo die op ieder gewenst moment een wedstrijd kan beslissen”, besluit Casagrande. De vader van Neymar liet via Instagram overigens reeds weten het niet eens te zijn met de kritiek op zijn zoon.

Volgens Neymar sr. zijn er voortdurend mensen die hopen dat de buitenspeler van Paris Saint-Germain faalt: “In een oorlog zijn er mensen die zijn gevoed worden door succes en mensen die, zoals aasgieren, gevoed worden door het dode vlees van de verslagenen. Ze doen niets en produceren niets. Ze leven van de aandacht van anderen en nog vaker van de problemen van hun 'prooi'. In de voetballerij staan deze mensen bekend om hun aasgiergedrag. Ze proberen te profiteren met een luide microfoon”, schreef de pa van Neymar onder meer.