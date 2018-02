SC Braga trekt half miljoen uit: ‘Ajax had net Bandé al gekocht’

BRAGA - SC Braga heeft zich versterkt met Carlos Daniël Castro. De achttienjarige linksbuiten wordt voor 500.000 euro overgenomen van het Colombiaanse Independiente Medellín, nadat Castro de huidige nummer vier van Portugal overtuigde tijdens een stage. Bij de transfer was een belangrijke rol weggelegd voor Guido Friedrich, die de afgelopen twintig jaar als scout voor Ajax werkte. Friedrich raadde Castro tevergeefs eerst aan bij de Amsterdammers.

Door Dominic Mostert

Castro is de zoon van Carlos Alberto Castro, voormalig international en tweevoudig topscorer van de Colombiaanse competitie. De jongeling mocht stage lopen bij Braga op uitnodiging van GestiFute, het makelaarsbedrijf van de wereldberoemde zaakwaarnemer Jorge Mendes. Dat bedrijf werkt samen met het Nederlandse makelaarsbedrijf SBE Sport, dat wordt geleid door Friedrich. Vanaf komend seizoen stort Friedrich zich volledig op zijn bedrijf en is hij niet langer verbonden aan Ajax. Daarmee komt een einde aan een tijdperk. "Ik heb twintig jaar bij Ajax gewerkt, dus breng ik spelers eerst altijd daarheen", zegt Friedrich tegen Voetbalzone.

Enkele maanden geleden werd Ajax door de scout gewezen op Castro. Op dat moment had de club echter al Hassane Bandé vastgelegd voor komend seizoen. "Daar hebben ze acht à negen miljoen euro voor betaald, maar die vind ik niet goed genoeg. Die is een heel andere speelstijl gewend. Hij kan bij KV Mechelen inzakken en loeren op de counter, maar zo werkt het niet bij Ajax", benadrukt Friedrich. "Maar ze beschikken dus over Dennis Johnsen, Justin Kluivert, Amin Younes en Bandé. Dat zijn al vier spelers voor die positie. Het was niet zo dat Castro niet goed genoeg was, maar ze waren al voorzien. Dan kijk ik verder", legt Friedrich uit. De afgelopen twintig jaar was hij voornamelijk actief in België. "Ik heb jonge, Belgische jeugdspelers gescout: denk aan Tom De Mul, Toby Alderweireld en Jan Vertonghen. Maar na dit seizoen gaan we met een goede verstandhouding uit elkaar, omdat ik doorga met mijn makelaarsbedrijf SBE Sport. Ajax wil niet dat ik twee petten op heb."

Guido Friedrich, Carlos Daniël Castro en een directeur van makelaarsbedrijf GestiFute.

Friedrich heeft er vrede mee dat Ajax niet al zijn tips kan opvolgen. Het is voor een club onmogelijk om altijd naar de scouts te luisteren, weet hij. Toch is het daardoor haast onvermijdelijk dat een club toekomstige sterren misloopt. "Onze vriend Leon Bailey kwam uit Jamaica en die heb ik ook aangeraden bij Ajax. Die is via Racing Genk naar Bayer Leverkusen gegaan en wordt nu begeerd door clubs uit Engeland. Ajax volgt zijn eigen weg, maar ik denk dat ze goedkoper uit zijn als ze jongens uit bijvoorbeeld Zuid-Amerika eerder naar Nederland halen. Ajax heeft veel geld, dat is bekend. Kasper Dolberg kon vorig jaar voor vijftig miljoen euro naar AS Monaco vertrekken en dat geld lieten ze schieten. Dat is uiteindelijk een keuze die Ajax maakt en daar is op zichzelf niks mis mee."

Tegenwoordig werkt Friedrich niet meer in België, maar in Colombia. De transfer van Castro naar Braga past in de plannen die de makelaar heeft in Zuid-Amerika. "Ik heb in Colombia veel contacten gelegd, onder meer met Jorge Mendes, met als doel om spelers naar Europa te brengen. Ik werk daarbij samen met Ajax, Feyenoord en PSV. Mendes ziet er het voordeel van in en Henk Veldmate (hoofd scouting van Ajax, red.) ook. Veldmate vindt Colombia en Uruguay interessant voor Ajax. Ze hebben Davinson Sánchez bijvoorbeeld voor vijf miljoen gekocht en voor veertig miljoen verkocht."

Guido Friedrich met Carlos Daniël Castro.

Friedrich stelt Castro voor als 'de nieuwe Cristiano Ronaldo' en volgens hem deelt Mendes die mening. Mendes is zelf de zaakwaarnemer van de Portugese wereldster. "De vader van Castro is een voormalig Colombiaans international en tweevoudig topscorer van de competitie. Het zit dus in het DNA. Castro is zo snel en goed; als linksbuiten was hij ook topscorer van de hoogste jeugdcompetitie. Jorge Mendes wilde hem laten overkomen. Als hij zich gaat bewijzen bij Braga, kan hij via Mendes doorstromen naar een absolute topclub. Castro is in principe mijn speler, maar ik geef Mendes een deelmandaat. Zo werkt dat."

Volgens de makelaar zou Castro zeker goed genoeg zijn voor Ajax. "Ik denk dat hij op links een betere speler is dan Kluivert. Onlangs tegen Roda JC Kerkrade vond ik hem weer slecht spelen. Kluivert heeft absoluut goede momenten en ik vind hem een toptalent, maar Mendes heeft me weleens gevraagd of hij nu al klaar is voor de absolute Europese top. 'Ik denk het niet', zei ik. Zeker niet als nummer 11. Als je bij de topclubs wilt spelen, moet je elke week goed spelen. Kijk naar Memphis Depay: die heeft het ook niet gered bij Manchester United. In Colombia heeft Castro de juiste vaardigheden opgedaan en ik denk dat hij binnen twee jaar tijd een topclub moet kunnen bereiken."

Guido Friedrich met Jorge Mendes.

Jarenlang zocht Friedrich naar een 'linksbenige linksbuiten' voor Ajax, geeft hij aan. Met Castro dacht hij die gevonden te hebben. "De laatste klassieke linksbenige linksbuiten was Derk Boerrigter. Castro moet zich nog wel bewijzen bij Braga, maar hij heeft een goed linkerbeen en scorend vermogen. Die Colombianen zitten ook minder achter de PlayStation, zoals onze spelers doen. Uiteraard heb ik tegen Ajax hetzelfde gezegd, maar ze hadden dus Bandé al gehaald. Of ik denk dat Ajax spijt gaat krijgen? Nou ja, ze kunnen niet iedereen binnenhalen die scouts aandragen."

Als voorbeeld noemt hij de Belgische aanvaller Henry Onyekuru, die vorig jaar overstapte van Eupen naar Everton. In de wandelgangen werd hij afgelopen jaar meermaals in verband gebracht met Ajax. De Eredivisionist was ook daadwerkelijk geïnteresseerd, nog voordat Everton hem naar Engeland haalde. "Ik moest hem bekijken en bracht een positief rapport uit. Desondanks haalde Marc Overmars hem niet naar Ajax. Later is hij door Everton gekocht. In zijn jeugdjaren heb ik Ajax ook op Eden Hazard gewezen. Die werd toen beoordeeld als 'niet goed genoeg'. Met Henny de Regt, tegenwoordig scout van Manchester United, hebben we Hazard een aantal keer bekeken en we vonden hem allebei top. En iedereen weet waar hij nu speelt."