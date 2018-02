eDivisie: Ajax laat PEC Zwolle flink balen, AZ schittert in missen van kansen

Winterkampioen PSV heeft in de tweede seizoenshelft nog geen enkel punt laten liggen. Ali Riza Aygun boekte ook op zesde speeldag een overwinning, op sc Heerenveen. Zowel AZ als Ajax herstelde zich van de halve misstappen op de vijfde speeldag: Aristote Ndunu won nipt bij laagvlieger NAC Breda, terwijl Dani Hagebeuk bij PEC Zwolle eveneens een nipte zege boekte. De subtopper tussen Feyenoord en Heracles Almelo eindigde onbeslist.

Ali Riza Aygun en Niels Krist in opperste concentratie

PSV – sc Heerenveen 3-2

Aygun nam in de eerste helft een dubbele voorsprong, maar Niels Krist maakte vlak voor rust op heerlijke wijze de 2-1. PSV gaf de voordelige marge echter niet uit handen: Gareth Bale nam de derde goal van de Eindhovenaren voor zijn rekening, waarna de 3-2 van Luis Suarez er een voor de statistieken was.

Menno Bouhuijzen vs. Aristote Ndunu

NAC Breda – AZ 1-2

AZ had legio kansen om een ruime overwinning neer te zetten, maar Ndunu was erg onnauwkeurig in de afwerking. Cristiano Ronaldo schoot de Alkmaarders aan de leiding, waarna Robert Pires vlak voor rust een rebound benutte. In de tweede helft miste AZ een strafschop, diverse mogelijkheden en incasseerden tien man van NAC uiteindelijk vrij laat de 1-2.

Dani Hagebeuk, tijdens een eerdere competitiewedstrijd

PEC Zwolle – Ajax 1-2

Het zat Ajax in de openingsfase niet mee. Na vijf minuten spelen stond de paal de 0-1 in de weg, terwijl eSporter Stefan Vellinga zijn team in de achttiende minuut op voorsprong zette: 1-0. Hagebeuk zorgde echter voor de ommekeer. Na twintig minuten verscheen de 1-1 op het scorebord, waarna een kwartier voor tijd de beslissing volgde. En daar was Vellinga helemaal niet blij mee.

Jaey Daalhuisen en Bryan Hessing hielden elkaar in evenwicht

Feyenoord – Heracles Almelo 1-1

Bryan Hessing nam na negen minuten al de leiding, via een heerlijke tegenaanval. De inzet van Cristiano Ronaldo ging via de paal in het net: 0-1. Heracles had uitzicht op een tweede treffer, maar Feyenoord nivelleerde na een uur spelen de tussenstand. Meer doelpunten vielen er niet.

Emre Benli en Frank van der Slot scoorden in totaal acht keer

Overige samenvattingen:

