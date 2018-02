‘Hij kan voetballen, anders kom je niet bij Inter en Sporting terecht’

Vitesse neemt het zaterdag op tegen Excelsior en Luc Castaignos zal wederom in de basis staan. De 25-jarige aanvaller scoorde dit seizoen pas één keer in de Eredivisie, maar toch zegt trainer Henk Fraser vertrouwen te hebben in de voormalig jeugdinternational van het Nederlands elftal.

“Hij moet nu, en die druk legt hij zichzelf ook op, wel gaan scoren. Dat is de realiteit”, erkent Fraser tegenover Voetbal International. “Als trainer kijk je echter ook naar andere zaken. Tegen Feyenoord had hij wel degelijk zijn waarde. Dat dwingende in het vooruit verdedigen kwam vooral door Luc. Feyenoord werd daardoor onzekerder. Luc heeft zijn waarde voor ons, maar ik begrijp ook dat mensen een spits afrekenen op zijn doelpunten.”

Fraser bestrijdt dat Castaignos ‘mentaal zwak’ is: “Die jongen kan voetballen, anders kom je niet bij die grote clubs als Internazionale en Sporting Portugal terecht. De potentie heeft hij, maar hij zal de eerste zijn om te zeggen dat hij beter kan. Maar ik geloof in hem, absoluut.” Castaignos, die bij Sporting nog een contract heeft tot de zomer van 2019, maakte tot dusverre twee treffers in 27 officiële wedstrijden in dienst van de Arnhemmers.

Vitesse neemt het zaterdag zogezegd op tegen Excelsior en staat met 37 punten op de zevende plaats. Vitesse won in de clubgeschiedenis vaker niet dan wel van de Rotterdammers in eigen huis en de laatste twee thuisduels met de Kralingers eindigden in een gelijkspel. Excelsior pakt op zijn beurt in de Eredivisie in uitduels met Vitesse gemiddeld 1,2 punt, meer dan op bezoek bij elk ander huidig Eredivisieteam.