Verrassende rol lonkt voor Vilhena: ‘Hij heeft er een paar keer gespeeld’

Feyenoord kampt in aanloop naar de competitiewedstrijd van zondagmiddag tegen Heracles Almelo met de nodige defensieve probleem. Jeremiah St. Juste en Ridgeciano Haps zijn beiden vrijwel zeker niet beschikbaar vanwege blessureleed, terwijl Tyrell Malacia een schorsing uitzit. Trainer Giovanni van Bronckhorst zal dan ook met name op de linksbackpositie moeten puzzelen.

"Er zijn opties voor de linksbackpositie, maar het zijn geen spelers die daar normaal spelen", wordt de oefenmeester vrijdag op een persconferentie geciteerd door RTV Rijnmond. "Van Bronckhorst geeft aan dat hij rekening zal houden met de tegenstander. "We moeten kijken naar wat het beste past, ook tegen opzichte van tegenstander. Tonny Vilhena heeft daar paar keer gespeeld en zou dus een optie zijn. En Kevin Diks wellicht. Verder niet."

Van Bronckhorst werd tijdens zijn wekelijkse perspraatje ook nog gevraagd naar zijn eigen toekomst. Algemeen directeur Jan de Jong liet deze week weten de coach graag voor een langere periode te behouden voor Feyenoord, in een rol vergelijkbaar met die van Arsène Wenger bij Arsenal. "Als je ziet waar wij staan, ben ik trots op wat we hebben bereikt sinds ik hier trainer ben. En dit is mijn tweede thuis. Ik zou het mooi vinden, maar ik besef dat ik moet presteren."

Het huidige contract van Van Bronckhorst bij Feyenoord loopt nog door tot het einde van volgend seizoen. De oud-topvoetballer kijkt ook kritisch naar zijn eigen functioneren. "Of ik zelf ooit zou opstappen bij Feyenoord? Zeg nooit nooit, uiteindelijk blijf ik topsporter", benadrukt hij. "Ik wil ook het maximale uit mijzelf halen. Na dit seizoen evalueren we alles."