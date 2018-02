Heraclied ziet nachtmerrie uitkomen en zet streep door rest van seizoen

Jeff Hardeveld komt dit seizoen niet meer in actie. De verdediger wordt in maart geopereerd aan zijn knie en zal negen tot twaalf maanden niet inzetbaar zijn voor Heracles Almelo, zo maakt de club via de officiële kanalen bekend.

De 22-jarige linksback raakte in de met 6-1 verloren uitwedstrijd tegen NAC Breda geblesseerd en moest zich na tien minuten laten vervangen door Roland Baas. “Het blijkt dat Jeff zijn kruisband helaas wederom is afgescheurd”, aldus trainer John Stegeman.

“Hij zal begin maart geopereerd worden door dokter Roy Hoogeslag en daarna gaat hij revalideren bij de KNVB in Zeist”, besluit de oefenmeester. Hardeveld speelde in de jeugd bij Vitesse Delft en Feyenoord en via FC Utrecht kwam hij afgelopen zomer bij Heracles terecht. Hij speelde tot dusverre twintig wedstrijden voor de Heraclieden.