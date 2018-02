Cocu ontvangt slecht nieuws: ‘Het is erger dan op voorhand gedacht’

PSV zet zijn kampioensjacht zaterdagavond voort met een thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen. Trainer Phillip Cocu stelt dat de koploper wat goed te maken heeft voor eigen publiek, nadat er op de vierde speeldag van het seizoen met 2-0 verloren werd in het Abe Lenstra Stadion.

"Het was één van onze slechtste wedstrijden tot nu toe. Binnen acht minuten stonden we al met 2-0 achter en dat koste ons de wedstrijd", blikt de oefenmeester via de officiële kanalen van PSV terug op dat duel. "Heerenveen is een tegenstander waar we het altijd lastig mee hebben. We weten dat we elke wedstrijd alles moeten geven om een resultaat te halen, dat zal zaterdag ook zeker zo zijn."

PSV moet het opnieuw stellen zonder Marco van Ginkel. De middenvelder annex aanvoerder ontbrak vorige week in de uitwedstrijd tegen Sparta Rotterdam ook al en is nog altijd niet voldoende hersteld van een knieblessure. "Het is wat erger dan we op voorhand hadden gedacht", erkent Cocu. "Het gaat wel wat beter, maar hij is nog niet aangesloten bij de groepstraining. Vooralsnog werkt hij nog aan zijn herstel."

De PSV-trainer vindt dat Bart Ramselaar zich bij afwezigheid van Van Ginkel prima profileert in een wat defensievere rol op het middenveld. "Hij vult zijn nieuwe rol en positie goed in. De samenwerking met Jorrit Hendrix wordt iedere wedstrijd beter. Daar besteden we op de training ook veel aandacht aan", aldus Cocu, die ook nog altijd niet beschikking heeft over winteraanwinst Maximiliano Romero.