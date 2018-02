‘Het is lastig om hem met Messi te vergelijken, maar hij behoort tot de besten'

Thomas Vermaelen staat dinsdagavond met Barcelona tegenover Chelsea in de achtste finales van de Champions League. Volgens de centrumverdediger moet de Spaanse grootmacht op Stamford Bridge vooral rekening houden met Eden Hazard. Vermaelen kent de dribbelaar van de nationale ploeg van België en schat hem bijzonder hoog in.

Volgens de stopper bestaan er gelijkenissen tussen Hazard en Barcelona-ster Lionel Messi. "Ze zijn beiden tamelijk klein en beschikken over een indrukwekkende balans", laat Vermaelen optekenen in gesprek met de Daily Mail. "Daardoor kunnen ze snel draaien en keren. Ze hebben beiden een verrassingselement in hun spel. Zeker gezien de vorm waarin Hazard verkeert, ik zag laatst het doelpunt dat hij maakte tegen Watford, is hij van wereldklasse. Het is lastig om hem met Messi te vergelijken, maar hij behoort tot de besten."

Vermaelen staat voor het vierde seizoen op rij op de loonlijst bij Barcelona, dat in de zomer van 2014 negentien miljoen euro neertelde om de stopper los te weken bij Arsenal. De 32-jarige Belgisch international werd sindsdien veelvuldig geplaagd door blessureleed en speelde vorig seizoen zelfs op huurbasis voor AS Roma, maar inmiddels is hij weer fit en komt hij regelmatig aan spelen toe. Vermaelen is sinds zijn komst naar Camp Nou het meest onder de indruk geraakt van Messi.

"Wat me verbaast is dat hij doet wat hij elke dag doet", legt de mandekker uit. "Toen ik hier kwam dacht ik dat hij het beste misschien voor de wedstrijden zou bewaren, maar hij doet het elke dag. Hij is ongelofelijk op de training. Als je gokt dat hij een bepaalde kant opgaat, kiest hij altijd voor de andere kant. Als hij op volle snelheid diagonaal op je afloopt, is het erg moeilijk om hem te stoppen. Je denkt te weten dat hij met zijn linkervoet zal uithalen, maar hij is altijd sneller dan jij, dus het heeft geen enkel zin om het te denken. Bovendien raakt hij niet afgeleid van spelers die hem proberen te tackelen."