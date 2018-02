Van Beek op de bres voor Van Bronckhorst: ‘Niet naar de trainer kijken’

Feyenoord is bezig aan een teleurstellend seizoen, nadat vorig jaar nog de landstitel werd behaald. Gepaard met de tegenvallende resultaten is er kritiek op trainer Giovanni van Bronckhorst. De coach wordt aangekeken op de neerwaartse spiraal waarin de Rotterdammers zich bevinden, maar dat is volgens Sven van Beek ‘helemaal onterecht’.

Volgens de centrumverdediger moet iedereen binnen de selectie van Feyenoord in de spiegel kijken. “We moeten als team naar onszelf kijken en niet naar de trainer. Hij stelt elf spelers op en wie dat zijn maakt niet uit”, zegt hij tegenover RTV Rijnmond. “Je moet honderd procent geven en er alles aan doen. Dan moeten wij altijd beter zijn dan de tegenstander.”

Door de behaalde landstitel heeft het huidige Feyenoord veel krediet opgebouwd, weet Van Beek. ''Ik denk dat we nog steeds krediet krijgen van de supporters om ons heen. Al is het aan ons verplicht om hoger te staan, dan dat we nu staan. Helaas is dat niet het geval.” Zondag krijgt Feyenoord bezoek van Heracles Almelo.