‘Het maakte niet uit wat ik deed bij Gudelj, er werd niet meer gesproken met me’

Alex Schalk staat open voor een terugkeer op de Nederlandse velden. De 25-jarige spits komt sinds oktober 2015 uit voor het Schotse Ross County, maar nu zijn contract bij die club aankomende zomer afloopt, beraadt Schalk zich over zijn sportieve toekomst. Een terugkeer naar Nederland behoort tot de mogelijkheden, zo erkent de aanvaller.

Schalk staat welwillend tegenover een terugkeer naar NAC Breda, de club waar hij doorbrak in het betaald voetbal. "Ik hoop echt dat ik weer voor NAC kan gaan spelen in de toekomst. Ik heb ook altijd gezegd dat ik daar nog terug wil komen. Het mooiste zou zijn om daar mijn carrière af te sluiten", vertelt hij in gesprek met Omroep Brabant.

De geboren Bredanaar doorliep de jeugdopleiding van NAC en speelde uiteindelijk 63 officiële wedstrijden in de hoofdmacht. Daarin was hij goed voor twaalf doelpunten en zeven assists. Nadat Nebojsa Gudelj in november 2012 aan het roer kwam te staan in Rat Verlegh Stadion, werd de situatie van Schalk uitzichtloos. "Wat ik ook deed bij Gudelj, het maakte niet uit", zegt hij. "Ik kreeg de kans gewoon niet. Er werd niet meer gesproken met me."

Na een verhuurperiode bij Jong PSV volgde in de zomer van 2014 een vertrek naar Go Ahead Eagles. Na één seizoen in Deventer verkaste hij naar Ross County, dat momenteel hekkensluiter is op het hoogste niveau in Schotland. Schalk loopt na dit seizoen uit zijn contract. "Ik sta voor alles open, ook verre landen sluit ik niet uit. Probeer maar eens 'nee' te zeggen tegen zo'n uitdaging. Daar valt zoveel te verdienen, maar op mijn leeftijd hoef ik het nog niet voor het geld te doen. Nederland is daarom ook gewoon een optie", besluit hij.