Locadia onthult toekomstplannen: ‘Ik ben niet het type dat trainer zal worden’

Jürgen Locadia maakte in januari voor zeventien miljoen euro de overstap van PSV naar Brighton & Hove Albion. De 24-jarige spits debuteerde vanwege een slepende hamstringblessure nog niet voor de Engelse club, maar telt zijn zegeningen reeds. Locadia vertelt in een interview met Brighton & Hove Independent opperhartig over zijn verleden en toekomstplannen.

"Ik heb een moeilijke tijd gehad, doordat mijn ouders uit elkaar gingen toen ik twee jaar oud was", steekt hij van wal. "Ik bleef achter met mijn moeder en drie jongere zussen. Mijn moeder moest hard werken, waardoor ik veel tijd doorbracht bij mijn oma. Dat heeft mij denk ik gevormd tot de persoon die ik vandaag de dag ben. Zodra je ouder wordt, begin je je te realiseren wat je gemist heb. Destijds was ik me er daar niet van bewust, ik wist niet beter."

Locadia heeft na zijn vertrek naar Engeland nog altijd goed contact met het thuisfront. "Over twee weken zullen ze overkomen vanuit Nederland voor de wedstrijd tegen Swansea City. Mijn moeder en drie zussen zullen er allen zijn, denk ik", vervolgt de aanvaller, die vorige maand de duurste aankoop uit de clubhistorie van Brighton & Hove Albion werd. "Maar mijn overstap heeft niets te maken met geld", benadrukt hij. "Ik geef niets om geld. Ik ben ooit begonnen met voetballen, omdat ik ervan hield. Dat is voor mij het belangrijkste."

Locadia probeert zich ook buiten het veld te ontwikkelen. De kans is groot dat hij na zijn actieve spelersloopbaan verdwijnt uit de voetballerij. "Iedereen moet wat doen na zijn voetbalcarrière en ik ben niet het type dat een trainer of manager zal worden. Ik maak graag muziek en als ik stop met voetballen, zal ik zeker muziek gaan maken. Ik ben drie jaar geleden beland in deze wereld. Ik had een vriend die producer was. We begonnen samen tijd door te brengen en maakten samen muziek. Toen ik bij PSV lange tijd afwezig was vanwege een blessure, werd het serieuzer voor me en maakte ik meer muziek."

De geboren Emmenaar is inmiddels weer volledig fit en zal zaterdagmiddag in het FA Cup-duel met Coventry City debuteren voor Brighton & Hove Albion, zo liet manager Chris Hughton donderdag al weten. "Dat zou een bizar gevoel zijn. Ik droom van de Premier League en de FA Cup. Als ik zaterdag minuten krijg, zou dat een bizar gevoel zijn, niet alleen voor mij en mijn familie, maar ook voor mijn zaakwaarnemer. Ik weet niet of ik hier een succes zal worden. De tijd zal het leren, maar ik ga er alles aan doen. Ik ben een speler die in het systeem zal passen. Ik houd ervan om te rennen en kansen te creëren. Ik heb bovendien een goed schot in beide benen. Alle ingrediënten zijn aanwezig om te scoren in de Premier League."