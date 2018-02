PSV grijpt in na stevige kritiek op Suárez-poster: ‘Verkeerde keuze’

PSV heeft een grote poster met daarop Luis Suárez afgebeeld op de gevel van het Philips Stadion vrijdagochtend per direct verwijderd na boze reacties vanuit de supporters. In het kader van een reclamecampagne voor de nieuwe winkel 100% Voetbal werd een grote foto van Suárez gebruikt, maar dat schoot in het verkeerde keelgat bij de fans.

De ruimte waarin de poster van Suárez hing wordt verhuurd aan de winkel 100% Voetbal. Samen met Paul Pogba en Lionel Messi hing de ex-Ajacied voor het raam. Arne van Breugel, manager merchandising en image-rechten van PSV, spreekt van een ‘verkeerde keuze’. “Niet meer, niet minder", reageert de club tegenover het Eindhovens Dagblad. “We hebben overleg gehad met het merk Adidas. Er komt een andere foto.”

Suárez ligt door zijn verleden bij Ajax niet goed bij de fans van PSV. Voorzitter Harrie Timmermans van Supportersvereniging PSV liet vrijdagochtend al tegenover het Eindhovens Dagblad weten dat er op de voorgevel van het Philips Stadion dan ook geen plaats zou moeten zijn voor hem. "De buitenkant van ons stadion is voorbehouden aan helden van onze club. Suárez past daar natuurlijk niet bij, sterker nog hij staat vooral bekend om zijn laaghartige daad richting een van onze spelers." Timmermans doelde daarmee op het bijtincident uit 2010, toen Suárez tijdens een wedstrijd zijn tanden zette in de nek van Otman Bakkal.

PSV 100% VOETBAL-winkel in Philips Stadion is officieel open... zonder foto's Suarez pic.twitter.com/a36SJLIHT1 — ruud ritzen (@Metruud) 16 februari 2018