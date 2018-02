‘Pogba lijkt een totaal andere speler sinds de komst van Sánchez’

Paul Pogba verkeert de laatste tijd in mindere vorm en volgens Paul Ince kan dat niet worden losgezien van de winterse komst van Alexis Sánchez naar Manchester United. De oud-speler van the Red Devils veronderstelt dat het vertrouwen van de Franse middenvelder een knauw heeft opgelopen, doordat hij niet langer de absolute sterspeler is in het elftal van José Mourinho.

Pogba werd in twee van de laatste drie wedstrijden van Manchester United vroegtijdig naar de kant gehaald en zou niet het gewenste niveau halen. "Sinds Sánchez naar de club is gekomen, is het vertrouwen en de gemoedstoestand van Pogba minder dan eerder dit seizoen. Hij lijkt wel een totaal andere speler. Het komt waarschijnlijk vanwege het feit dat hij voor de komst van Sánchez de grote man was. Hij was de leider en degene waar iedereen over sprak", schrijft Ince in zijn column voor Paddy Power.

Volgens de voormalig Engels international vormt de komst van de Chileense aanvaller echter geen rechtvaardiging voor de mindere vorm van Pogba. "Het heeft de aandacht weggehaald bij hem. Ik zou zeggen dat alle spelers bij Manchester United grote mannen zijn en daar ook naar zouden moeten presteren", vervolgt Ince. "In de laatste wedstrijd tegen Newcastle United, kon je aan zijn lichaamstaal zien dat hij er klaar mee is. Wat het probleem ook is, het moet opgelost worden."

Pogba debuteerde in het seizoen 2011/12 in de Premier League voor Manchester United, maar koos na afloop van die voetbaljaargang voor een transfer naar Juventus. Na vier seizoenen in Turijn vertoefd te hebben, werd hij in de zomer van 2016 voor een bedrag van 105 miljoen euro door Manchester United teruggehaald naar Old Trafford. Hij won vorig seizoen de Community Shield, EFL Cup en Europa League met de Engelse grootmacht.