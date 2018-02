Arsenal-verdediger kraakt berucht kanaal: 'Hoe kan zo'n iemand fan zijn?'

Door het toenemende bereik van social media is het voor voetbalsupporters steeds eenvoudiger om hun stem te laten horen, maar niet iedereen staat te wachten op hun analyses. Arsenal-verdediger Héctor Bellerín is deze week kritisch op ArsenalFanTV, een berucht Youtube-kanaal waarop supporters van de Londense club voor en na wedstrijden hun ongezouten mening geven.

ArsenalFanTV is met ruim 650.000 abonnees één van de grootste fankanalen ter wereld en is bovendien berucht om zijn items, waarin doorgaans vaak dezelfde supporters te zien zijn. Bellerín erkent bij een bezoek aan Oxford Union dat hij de beelden soms ongevraagd te zien krijgt. De Spaanse verdediger is echter kritisch op de programmamakers. "Ik denk dat het verkeerd is dat iemand claimt fan te zijn, terwijl zijn succes is gebaseerd op het sportieve leed van de club. Hoe kan zo'n iemand een fan zijn?", vraagt hij zich hardop af.

"Mensen hebben allemaal het recht om geld te verdienen op hun eigen manier, iedereen heeft dat recht, maar het heeft geen invloed op ons als spelers", verzekert Bellerín. "Het is prima als mensen ervan kunnen genieten, maar zodra je volwassener wordt, leer je ook waar je naar moet luisteren en van wie je ook iets moet aannemen. Als er een coach naar me toe komt en me vertelt dat ik iets verkeerd doe, dan zal ik dat aannemen. Maar wie neemt iets serieus dat afkomstig is van ArsenalFanTV?"