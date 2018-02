Foto Suárez op voorgevel Philips Stadion wekt woede: ‘Hij past daar niet bij’

PSV heeft kwaad bloed gezet bij een deel van zijn aanhang. De gevel van het Philips Stadion werd deze week in het kader van een reclamecampagne voor de nieuwe winkel 100% Voetbal versierd met een afbeelding van Luis Suárez en dat kan niet bij iedereen in Eindhoven rekenen op waardering.

De Uruguayaanse ster van Barcelona kent immers een verleden bij Ajax. Voorzitter Harrie Timmermans van Supportersvereniging PSV laat tegenover het Eindhovens Dagblad weten dat er op de voorgevel van het Philips Stadion dan ook geen plaats zou moeten zijn voor hem. "De buitenkant van ons stadion is voorbehouden aan helden van onze club. Suárez past daar natuurlijk niet bij, sterker nog hij staat vooral bekend om zijn laaghartige daad richting een van onze spelers."

Timmermans refereert daarmee naar het beruchte bijtincident dat in 2010 plaatsvond in een wedstrijd tussen PSV en Ajax. Suárez beet Otman Bakkal destijds in de nek. "Iemand die ons gebeten heeft, hoort niet te worden afgebeeld op ons huis", zo is Timmermans duidelijk in zijn oordeel. De ruimte op de voorgevel wordt momenteel door PSV verhuurd aan 100% Voetbal. De koploper heeft de afbeelding van Suárez inmiddels verwijderd, meldt het Eindhovens Dagblad .