‘Met al die dingen eromheen is dit mijn lastigste seizoen bij FC Groningen’

FC Groningen beleeft een tot nu toe vooral roerig seizoen. Mimoun Mahi en Oussama Idrissi werden uit de selectie gezet, de resultaten vallen tegen, de supporters zijn kritisch, het stadion is niet altijd vol en ook Lars Veldwijk werd uit de selectie gezet. In een seizoen vol incidenten bezetten de noorderlingen momenteel een teleurstellende dertiende plaats.

“Ik ben voor het tweede jaar aanvoerder. Vorig jaar kwamen we laat op de plek waar we wilden staan, maar dit jaar is het nog een stuk moeilijker”, erkent Padt in gesprek met de NOS. “We staan ver verwijderd van de play-offs en ook met al die dingen eromheen is dit mijn lastigste seizoen bij Groningen.”

Padt moet als aanvoerder het woord voeren, ook bij de supporters. Zoals na de doelpuntloze remise tegen ADO Den Haag. "Daar sta je liever als je een feestje te vieren hebt. Dit zijn andere momenten, maar daar moet je als aanvoerder en als speler mee om weten te gaan. We moeten vooral positief naar elkaar blijven. Dan moeten de resultaten komen."

Ernest Faber vertrekt na dit seizoen bij FC Groningen. Het takenpakket van de oefenmeester wordt in de zomer door Danny Buijs overgenomen. Faber wil positief blijven. “Het is constant dynamisch. Je bent de beste als je wint, de slechtste als je verliest. Er is geen middenweg. Ik ben positief ingesteld, dit zijn leerzame momenten. We moeten hier samen uitkomen."